Amrabat a Milano per firmare per la Fiorentina: "Ho scelto con il cuore"

Sofyan Amrabat, nonostante un accordo tra Napoli ed Hellas Verona, è prossimo a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista ex Feyenoord ha rifiutato la destinazione azzurra, non si è trovato l'accordo per il contratto che l'avrebbe legato al sodalizio partenopeo. Adesso il giocatore è sbarcato a Milano per firmare con la Fiorentina. "Sono molto contento. La Fiorentina mi ha dato le migliori sensazioni, ho scelto con il cuore. Sono felice di arrivare in viola, ci vediamo in estate", le parole riportate da Tmw