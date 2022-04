Amrabat ad un passo dal Napoli, poi il rifiuto per la Fiorentina: il ricordo della trattativa

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, è stato ad un passo dal Napoli, ne parla raccontando i dettagli della trattativa il Corriere dello Sport

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, è stato ad un passo dal Napoli, ne parla raccontando i dettagli della trattativa l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La stagione di riferimento era 2019/20: "Sembrano avanti gli azzurri di De Laurentiis, anzi sono avanti, invece Amrabat dice no al Napoli e sì alla Fiorentina sull’affondo di Rocco Commisso, uno dei tanti che si è innamorato del calcio di questo ragazzone dal passo sempre uguale, ma dalle gambe tentacolari che sembrano otto e che gli permettono di arrivare dovunque, su ogni pallone e soprattutto per primo, grazie anche ad un innato senso della posizione e all’intelligenza tattica. Avuta la conferma che il diretto interessato ha espresso la preferenza per Firenze, l’imprenditore italo-americano dà l’ordine: chiudere l’affare. Detto, fatto: venti milioni (19,5 per la precisione) vanno al Verona, che comunque se lo tiene in prestito per finire insieme quella stagione".