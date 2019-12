Amrabat, il Verona rifiuta offerta del Napoli, ci sono altri 3 club: i dettagli della proposta di Giuntoli

In quest'inizio di stagione, uno dei calciatori che più si è messo sotto la luce dei riflettori è sicuramente il centrocampista del Verona Sofiane Ambrabat. Sul giocatore dell'Hellas si è tuffato anche il Napoli che, secondo quanto riportato da TMW, vorrebbe chiudere a gennaio lasciandolo però a Verona fino all'estate. ll giocatore, peraltro, ha già militato anche nel Brugge e non può muoversi dunque nella finestra invernale. La cifra proposta dal ds Cristiano Giuntoli sarebbe di 10 più 2 di bonus, una proposta che però non soddisfa Setti e l'Hellas. La richiesta era di 15, valutazione presentata anche alle altre pretendenti tra cui Lazio, Milan, Fiorentina e società inglesi.