Amrabat ko contro il Toro, Juric chiarisce: "Ha preso una botta all'anca..."

Sofyan Amrabat (23) sembra essere uno degli obiettivi azzurri per la prossima sessione di mercato, individuato come elemento utile per rimpinguare il centrocampo a disposizione di Gattuso. Il giocatore dell'Hellas è uscito al 67' minuto del match contro il Toro, colpito da un infortunio. In conferenza stampa il tecnico dei clivensi Ivan Juric ha risposto ad una domanda riguardante proprio le condizioni del suo giocatore: "Ha preso una botta all'anca, non dovrebbe essere grave".