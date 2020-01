Amrabat-Rrahmani ad un passo, Juric chiarisce: "A gennaio non andrà via nessuno"

Alla vigilia della trasferta di Ferrara, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa affrontando il tema mercato, con Amrabat e Rrahmani vicini al Napoli: "Mercato? Quando le cose non vanno bene gli allenatori cercano sempre scuse. Un po' distrae, può influire perché sono tutti umani. Bisogna essere forti come gruppo, alcuni reagiscono in un modo, altri diversamente. Per noi allenatori non è il massimo".

Aveva chiesto Manduzkic o Ibrahimovic?

"Non ho chiesto niente. Il rapporto con la società è chiaro, a inizio anno avevamo standard minimi, cercavamo uomini con potenziale inespresso. Per me non è cambiato niente, rimane il fatto che abbiamo pochi risorse perché questa è una società sana che non vuole fare debiti. Se non succede niente andiamo avanti così, se arrivano risorse devi fare un passo avanti".

Ha il timore che qualcuno possa andarsene?

"I nomi li sappiamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L'accordo era che sarebbero rimasti qua i giocatori trattati da altre squadre, mi auguro con grandi motivazioni".