Amrabat tentenna, ieri mattina riunione d'urgenza: da Verona irritati, le ultime

Non solo Rrahmani: il Napoli voleva chiudere in fretta anche con Sofyan Amrabat, 24 anni ad agosto, forte mediano dell'Hellas. C'era da tempo l'accordo col Verona (16 milioni) ed erano stati già diversi i contatti con l'entourage del ragazzo, che poi ad un certo punto ha avuto dubbi. Per questo ieri mattina è stata convocata una riunione d'urgenza, poi la sera il Verona ha incontrato i dirigenti di Amrabat per capirci qualcosa, per avere idee chiare sulla sua volontà. C'è comprensibile irritazione in Veneto, l'affare col Napoli era (è) chiuso e ora si aspetta "solo" l'accordo tra gli azzurri e il calciatore. Per ora, scrive il Corriere dello Sport, è un "nì".