Ancelotti brucia tutti per l'ex obiettivo azzurro Todibo, è a un passo dall'Everton

L'Everton è a un passo dall'acquisto di Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del Barcellona cercato (o proposto) anche da Roma, Juventus e Inter. Il talento francese è attualmente in prestito allo Schalke 04 in Bundesliga, ma secondo Sky Deutschland sarebbe già molto vicino alla firma coi Toffees per la prossima stagione. Nei giorni scorsi la società guidata in panchina da Carlo Ancelotti aveva infatti presentato un'offerta da oltre 20 milioni di euro per il cartellino del classe '99.