Ancelotti compie 60 anni e il regalo arriva dal mercato: tutto su un attaccante

Carlo Ancelotti quest'oggi compie 60 anni. Da giorni ha fatto ritorno in Canada e, per la verità, ha già festeggiato a Capri nella festa (anticipata) organizzata da De Laurentiis a Capri con una cinquantina di invitati. Il regalo invece non è ancora arrivato, ma è in fase di lavorazione: il club ha intenzione di accontentarlo ed aggiungere all'organico un altro attaccante di spessore. Proprio da Capri, quella sera, il presidente De Laurentiis fu chiarissimo in un passaggio: "Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante. E' quello che dobbiamo trovare, ma soltanto se convinti che sia quello giusto faremo lo sforzo per prenderlo". Gran parte del budget estivo verrà infatti riservato per quel ruolo, anche perché gli altri interventi saranno più o meno finanziati dalle uscite e dai ritorni dai prestiti: per l'arrivo di Di Lorenzo, circa 9mln di euro la cifra dell'affare, l'uscita di Hysaj può infatti portarne il doppio, lo stesso a sinistra con Mario Rui in lista di sbarco, a centrocampo con Marko Rog e Amadou Diawara da sacrificare per una alternativa da ruotare.

In attacco non mancano le risorse, considerando anche i cartellini di Inglese, Verdi e Ounas da cui monetizzare, ma i dubbi riguardano più che altro le difficoltà nelle trattative e nella concorrenza. Sempre caldo il nome di Lozano del PSV. nonostante la valutazione sia salita oltre i 40mln di euro, ma la concorrenza inglese non garantisce che il Napoli riesca ad assicurarsi il messicano che ha stregato Ancelotti, proprio mentre commentava il mondiale per la tv messicana. Per questo è concreta anche la pista James Rodriguez, pupillo di Ancelotti che nei suoi anni è riuscito a far rendere come nessun altro. Dalla Spagna assicurano che il tecnico ha già il sì del giocatore e del suo potente manager Mendes nonostante l'ingaggio da 6,5mln di euro. In altri tempi De Laurentiis - a queste cifre d'ingaggio - non avrebbe neanche fatto partire i contatti.