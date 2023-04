Ancelotti: "Il Brasile mi vuole e mi entusiasma, ma resterò al Real finché lo vorranno"

Ormai da diversi mesi si parla di un possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile per portarlo verso il prossimo Mondiale.

Ormai da diversi mesi si parla di un possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile per portarlo verso il prossimo Mondiale. Nella conferenza stampa di oggi il tecnico italiano del Real Madrid ha risposto aprendo uno spiraglio al suo approdo in verdeoro: "Queste voci non mi sorprendono né preoccupano, l'unica cosa a cui penso è togliermi delle soddisfazioni con questo club. Per il resto è tutto abbastanza chiaro, continuerò col Real finché me lo consentirà, ho un contratto e intendo rispettarlo.