Ancelotti incide sul mercato: negli affari James-Manolas c'è anche la sua mano

E' Carlo Ancelotti il punto di riferimento per la costruzione del nuovo Napoli. Mai come stavolta l'allenatore sta mettendo mano al mercato, ogni trattativa ha bisogno del suo benestare. Ma non solo, Carletto si muove anche in maniera attiva, come ha fatto per James Rodriguez, telefonandolo e convincendolo a sposare la causa azzurra. E anche per quel che concerne Manolas c'entra il mister: il greco è voluto fortemente da lui su tutti. A riportarlo è La Repubblica.