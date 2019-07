Ancelotti infiamma i tifosi: "Il Napoli può comprare chiunque ed è appetito anche da alcuni che nessuno immagina..."

Intervistato da Tv Luna, Carlo Ancelotti è entrato anche nel merito delle trattative di mercato (qui l'intervista completa)

Sui ruoli da rinforzare: "La rosa è molto completa, la rosa è migliorata già l'anno scorso con Meret, Fabian, Verdi. Dobbiamo fare un passo alla volta. Siamo ai vertici, è arrivato Manolas, uno dei migliori centrali. Capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Ma dobbiamo essere focalizzati sul giocatore che migliora la squadra. I nomi che avete fatto sono veri, ci stiamo pensando. Pépé? Tra questi possiamo aggiungere anche Pepè. Nomi segreti? Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi non dipende da noi, ma dipende da tanti fattori. La volontà del giocatore, delle società, niente è impossibile. Ripeto: il 31 agosto saremo tutti contenti".

Un nome per riaccendere l'entusiasmo? Come si batte la Juve? "Bisogna migliorare la qualità della rosa, ma non serve un nome per scaldare la piazza. La piazza si deve scaldare quando vede un gioco di qualità, meglio dell'anno scorso e con motivazioni. Ho già detto che il 31 agosto saremo tutti contenti, tutti..."

Domanda di un tifoso sull'appeal della piazza: "Napoli è una piazza appetita da tanti per quanto ha fatto in questi anni, perchè è stabilmente in Champions, perchè è una società e una squadra giovane e perchè ha una città molto bella col mare ed il sole. È una piazza appetibile anche da giocatori che magari nessuno può pensare...".