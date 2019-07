Ancelotti: "James? Trattativa lunga e non semplice. Se proprio non riusciamo a prenderlo..."

Nel corso dell'intervista a Tv Luna (qui la versione integrale), Carlo Ancelotti è tornato a parlare di James: "Può giocare in molte posizioni dietro al nostro attaccante centrale. È un 10 classico da centrale, gioca dietro le punte, ma può giocare anche da esterno anche se con la tendenza che entra dentro al campo. E' molto dentro al gioco, se la squadra glielo permette, perchè ha qualità e molta classe. Auguri? Non l'ho chiamato, gli ho mandato un messaggio, lui è molto serio, umile. C’è una trattativa in corso che sarà anche lunga, ma non siamo con l'acqua alla gola. Non è un affare semplice, speriamo che tutto vada bene, altrimenti restiamo forti lo stesso e potremmo anche cambiare l'obiettivo se proprio non riusciamo a finalizzare”.