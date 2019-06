Ancelotti, lo storico vice: "James giocatore ideale per il suo 4-2-3-1, gli manca solo continuità da titolare..."

Giorgio Ciaschini ha condiviso con Carlo Ancelotti gran parte della sua carriera da allenatore, come suo vice e collaboratore storico, strettissimo. Anche al Bayern Monaco e al Real Madrid i due sono stati insieme e oggi ha parlato dell’ipotesi James Rodriguez per il Napoli al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "James sarebbe il giocatore ideale. Ha avuto degli infortuni che l'hanno frenato, ma in Italia farebbe benissimo. Ha grandi qualità tecniche, fa gol ma soprattutto assist. Deve ancora esplodere, nel Napoli potrebbe avere continuità perché verrebbe a fare il titolare. Sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 da trequartista".