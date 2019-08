Ancelotti: "Mercato? Contento, spero contentissimo. Non era facile in uscita, venduto solo chi voleva giocare"

Oltre Llorente, nella conferenza stampa odierna Carlo Ancelotti è stato interrogato anche sul mercato estivo del Napoli in generale: "

Tutti contenti sul mercato a fine agosto? "Io sono contento, non siamo ancora a fine agosto, tutto è andato nel verso giusto per quanto mi riguarda, ma speriamo di essere contentissimi".

Quanto sei felice per il mercato? "Molto, la società ha fatto ottime cose, non è facile spostare i giocatori, s'è mossa bene anche in uscita, è stato un mercato faticoso in uscita. Non abbiamo forzato giocatori ad uscire, alcuni hanno chiesto di giocare di più e gliel'abbiamo concesso, tutto qui. La rosa è questa".

Contento dell'acquisto di Llorente? "Non lo so, non mi interesso di mercato, penso ad altro in questo momento. Se arrivasse sarei molto contento".