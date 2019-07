Ancelotti: "Piazza non deve scaldarsi solo per un grande nome. A fine mercato saremo tutti felici..."

Nel corso dell'intervista a Tv Luna, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è stato interrogato a più riprese anche sul mercato (qui l'intervista completa)

Sui ruoli da rinforzare? "La rosa è molto completa, la rosa è migliorata già l'anno scorso con Meret, Fabian, Verdi. Dobbiamo fare un passo alla volta. Siamo ai vertici, è arrivato Manolas, uno dei migliori centrali. Capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Ma dobbiamo essere focalizzati sul giocatore che migliora la squadra. I nomi che avete fatto sono veri, ci stiamo pensando. Pépé? Tra questi possiamo aggiungere anche Pepè. Nomi segreti? Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi non dipende da noi, ma dipende da tanti fattori. La volontà del giocatore, delle società, niente è impossibile. Ripeto: il 31 agosto saremo tutti contenti".

Si parlava pochi minuti fa di James all'Atletico, cambia i vostri progetti? Ti infastidisce? "Non mi risulta che sia fatta con l'Atletico, non sono molto attento perchè il 99% delle notizie di mercato sono false. Penso che la trattativa sia ancora aperta, non ho avuto notizie contrario. Ma non è l'unica trattativa aperta, ci sono tanti profili interessanti che valutiamo. In alcuni casi le trattative non sono facili perchè magari il calciatore non vuole venire o vuole andare altrove, perchè non si trova l'accordo con la società o ci sono problemi con gli agenti. Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, mancano piccoli dettagli, speriamo che arrivi qui a Dimaro prima che partiamo".

Un nome per riaccendere l'entusiasmo? Come si batte la Juve? "Bisogna migliorare la qualità della rosa, ma non serve un nome per scaldare la piazza. La piazza si deve scaldare quando vede un gioco di qualità, meglio dell'anno scorso e con motivazioni. Ho già detto che il 31 agosto saremo tutti contenti, tutti..."

Sul profilo per migliorare la rosa: "Cerchiamo un profilo abile a giocare tra le linee. Con Manolas, Di Lorenzo, mi auguro Elmas e quindi il centrocampo avrà alta qualità, quindi vogliamo migliorare la qualità dei giocatori che giocano a ridosso della difesa avversaria".