Ancelotti si allontana dall'Arsenal: Gunners in pressing su Arteta

Si fa sempre più forte il pressing dell'Arsenal nei confronti di Mikel Arteta, attuale allenatore in seconda del Manchester City di Pep Guardiola. Stando a quanto riportato da SkySport UK questa mattina i dirigenti dei Gunners hanno fatto visita questa mattina ad Arteta presso la sua abitazione a Manchester per portare avanti la trattativa utile per chiudere la ricerca dell'erede di Unai Emery. Tra le opzioni ci sarebbe anche Carlo Ancelotti, che però adesso semprerebbe una ipotesi più defilata.