Ancelotti su James: "Non deve rilanciarsi, è stato tra i migliori anche in Bundesliga! Ma valutiamo anche altri..."

Nel corso di Tv Luna, Carlo Ancelotti oltre a smentire un accordo tra James e Atletico ha parlato nuovamente dell'attaccante colombiano: "Sono molto legato a lui perchè ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo come ragazzo, dobbiamo migliorare la squadra e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili di quella tipologia che stiamo valutando con la società. Rilanciarsi dopo due stagioni non brillanti? L'ho voluto io al Bayern, ma purtroppo sono andato via dopo 2 mesi. Ma anche quando sono andato via è stato tra i migliori giocatori della Bundesliga. L'anno scorso ha avuto più difficoltà perchè l'ambiente non è stato facile per lui per lingua e anche per caratteristiche del club. Non ha bisogno di rilanciarsi, James è un grande giocatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo".

QUI L'INTERVISTA COMPLETA