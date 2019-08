Ancelotti su Llorente: "Sarei molto contento, non abbiamo uno come lui in attacco"

Nella conferenza stampa odierna, Carlo Ancelotti è stato interrogato a più riprese anche sull'arrivo ormai imminente di Fernando Llorente.

Contento dell'acquisto di Llorente? "Non lo so, non mi interesso di mercato, penso ad altro in questo momento. Se arrivasse sarei molto contento".

Llorente che contributo ulteriore potrà dare? "Lo conosciamo tutti, è diverso da quelli che abbiamo in attacco e quindi può aumentare il livello qualitativo dei giocatori in attacco".