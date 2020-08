Ancelotti vuole ancora il suo pupillo: concorrenza alla Lazio per James

Lo voleva al Napoli, lo ha richiesto anche all'Everton. Ancelotti, a quanto pare, non ha ancora perso le speranze di lavorare ancora con James Rodriguez dopo l'esperienza al Bayern Monaco. L'ex allenatore azzurro, infatti, fa concorrenza alla Lazio per il giocatore colombiano che è stato individuato da Tare come perfetta alternativa a David Silva dopo la firma dello spagnolo per la Real Sociedad.