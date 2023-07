Anche 200mln non basterebbero all'Al Hilal per Osimhen: il motivo

La richiesta di Aurelio De Laurentiis per la cessione di Victor Osimhen è alta, troppo alta anche per i top club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La richiesta di Aurelio De Laurentiis per la cessione di Victor Osimhen è alta, troppo alta anche per i top club: 200 milioni di euro, una cifra che ha già spaventato società del calibro di Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e non solo. Anche il PSG ha frenato per questa ragione. Una tale somma potrebbe arrivare solo dall'Arabia Saudita e l'Al Hilal, secondo Calciomercato.com, la metterebbe sul piatto. Eppure non basterebbe. Il motivo? Le ambizioni del centravanti nigeriano: Osimhen - si legge - non accetterebbe di lasciare l'Europa e non disputare la Champions League.