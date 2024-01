Anche Demme in partenza, ma sfumano Can e Hojbjerg: resta un solo nome in mediana

Altro membro della schiera degli uomini con la valigia è Demme, titolare di un super stipendio da 3 milioni circa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Elmas. Altro membro della schiera degli uomini con la valigia è Demme, titolare di un super stipendio da 3 milioni circa: la sua eventuale cessione, sommata alla situazione di Zielinski e alla partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, alimenta la ricerca di un altro centrocampista più fisico, più muscolare.

Perdono smalto per le formule le piste Emre Can e Hojbjerg, resta aperta quella per Boubakary Soumaré, in prestito al Siviglia ma di proprietà del Leicester. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.