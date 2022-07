Anche il Manchester City può entrare nel valzer dei centrali: interesse per Koulibaly?

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Anche il Manchester City potrebbe partecipare presto al valzer dei difensori che in Europa vede già coinvolte Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Siviglia, Juventus, Inter e Napoli. Come sottolinea Sky Sports UK, in caso di cessione dell'olandese Nathan Ake ai Blues i Citizens dovranno infatti cercare sul mercato un sostituto per non lasciare sprovvisto il reparto arretrato di mister Guardiola. A questo punto è probabile che anche Pep Guardiola s'interessi a Kalidou Koulibaly, per il quale c'era già stato qualcosa nelle ultime finestre di mercato.