Anche il Milan sull'obiettivo De Paul: offerto Hauge e conguaglio all'Udinese

Il Milan prova ad anticipare Inter e Juventus per Rodrigo De Paul. Il club rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già fatto partire le manovre con l'Udinese e ha messo sul piatto il cartellino di Hauge più un conguaglio economico. L'obiettivo è quello di provare a chiudere il più velocemente possibile, in modo da non finire all'interno di una vera e propria asta per il numero 10 bianconero.