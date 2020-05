Anche il Napoli sull'attaccante '97 Suarez: concorrenza forte, la Lazio fa sul serio

La Lazio punta con forza il giovane Luis Suarez, attaccante in forza al Real Saragozza ma di proprietà del Watford di Pozzo. Il club inglese non è riuscito a strappare il sì del giocatore per il rinnovo che sogna il grande salto. La Lazio da Champions è pronta a mettere sul piatto un'offerta da 18-20 milioni: parte fissa da 15 milioni più bonus legati a presenze e obiettivi. Sul giocatore ci sono anche Atletico Madrid, Valencia, Betis e Napoli, con il Watford pronto a scatenare un'asta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.