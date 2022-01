Anche il Torino sull'obiettivo azzurro Gatti: il Frosinone fissa il prezzo

Lavori in corso, per il mercato del Torino. Praticamente ceduto Tomas Rincon, che si legherà alla Sampdoria, il ds granata Vagnati è chiamato a risolvere la situazione di Armando Izzo. Il campano è stato accostato al Cagliari, ma la pista sarda al momento non è la più calda. Una volta definita la sua cessione - lo segue anche l’Udinese - secondo Tuttosport il Toro potrà chiudere per uno dei due profili individuati.

I nomi.

Si tratta di Marash Kumbulla e Federico Gatti. Il primo sta trovando al momento poco spazio nella Roma: Juric potrebbe rilanciarlo dopo averlo fatto esplodere al Verona. Il secondo è il pezzo pregiato dal Frosinone, seguito anche da Juventus e Napoli: i ciociari lo valutano 10 milioni di euro.