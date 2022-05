Anche Koulibaly in bilico ma ADL continua a sparare alto

Non solo Osimhen, i rinnovi o il nodo portiere. Anche quest'estate si preannuncia lunga per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly

Non solo Osimhen, i rinnovi o il nodo portiere. Anche quest'estate si preannuncia lunga per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly. Ieri dalla Spagna è rimbalzata la notizia di un nuovo interessamento del Barcellona, per precisa richiesta di Xavi per rinforzare una retroguardia scesa troppo di livello negli ultimi anni, che avrebbe già contattato direttamente il suo agente Fali Ramadani per bloccare la trattativa di rinnovo in corso con il Napoli.

La richiesta di ADL

Presto dunque potrebbe arrivare una nuova offerta al Napoli. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023 e la soglia dei 31 anni ormai vicinissima, per i media spagnoli il Napoli continua a chiedere almeno 40mln - senza contropartite - per il difensore senegalese. E non c'è da meravigliarsi, considerando che negli anni De Laurentiis ha rifiutato proposte notevoli da quella a tripla cifra del Chelsea fino a quelle sui 60-70mln di euro degli anni scorsi.