Anche la Juve perde un centrocampista a zero? Il Barcellona fa sul serio

Nuova accreditata contendente per il futuro di Adrien Rabiot riportata dall'emittente catalana 3Cat, nel suo programma Esport3

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova accreditata contendente per il futuro di Adrien Rabiot riportata dall'emittente catalana 3Cat, nel suo programma Esport3. Il centrocampista della Juventus, si legge, sarebbe infatti finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione, quando il suo contratto con la Juventus sarà scaduto.

I blaugrana la prossima stagione dovranno intervenire per rinforzare il centrocampo, esigenza palesata anche nell'ultima sessione di gennaio quando però i limiti finanziari legati al Fair Play Finanziario hanno impedito movimenti in questo senso. In estate però la situazione sarà diversa ed il Barça viene indicata come una forte contendente nella corsa al francese.

Come dimostrano i colpi Lewandowski e Gundogan a parametro zero, il club catalano è particolarmente attento ai giocatori di esperienza internazionale disponibili a parametro zero, e Rabiot rientra perfettamente in questa categoria. La Juventus tuttavia non è ancora fuori dai giochi, visto che da tempo sta parlando con la madre-agente del centrocampista per trovare un ulteriore accordo sul rinnovo dopo quello annuale dello scorso giugno. La sensazione è che il francese prenderà una decisione solo nei prossimi mesi, quando l'attuale stagione scivolerà verso l'epilogo. E l'eventuale piazzamento nella prossima Champions League del gruppo di Massimiliano Allegri, inevitabilmente, avrà un peso decisivo nella sua scelta finale.