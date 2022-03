Anche la Juve piomba su Parisi: questa la valutazione dell'Empoli

Il presidente Corsi sa benissimo di non poterlo trattenere a lungo e per questo ha già acquistato Cacace

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabiano Parisi è l'ennesimo talento lanciato dall'Empoli in Serie A. Il 21enne agli ordini di Andreazzoli ha attirato nel tempo l'interesse di squadre importanti come Napoli, Lazio, Inter e Milan e ora anche la Juventus lo avrebbe messo nel mirino come potenziale sostituto di Alex Sandro, tra l'altro idolo dello stesso Parisi. Il presidente Corsi sa benissimo di non poterlo trattenere a lungo e per questo ha già acquistato Cacace, primo neozelandese in A che nel futuro dovrebbe prenderne il posto.

Il costo del cartellino si aggira già intorno ai 10 milioni di euro, anche se, da qui all'estate potrebbe ancora salire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.