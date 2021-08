Anche la Juventus ora guarda ai conti: niente Pjanic senza la cessione di Ramsey

Come scrive il Corriere di Torino, è nota la volontà di Miralem Pjanic di tornare alla Juventus, per la quale si ridurrebbe sensibilmente anche l'ingaggio. Ma una situazione di saldo come quella che si sta profilando non è ancora sufficiente ai bianconeri per regalare il terzo colpo ad Allegri. Per accogliere il bosniaco dovrebbe inoltre andare via un big, gli indizi continuano a condurre a Ramsey che però resta al centro di un mercato gelido più che tiepido.