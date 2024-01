Anche la Premier chiude il portafoglio: Dragusin l'acquisto più costoso di gennaio

Mercato inglese clamorosamente in tono minore, con tre giorni ancora di trattative che possono portare a qualche fuoco d'artificio.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Mercato inglese clamorosamente in tono minore, con tre giorni ancora di trattative che possono portare a qualche fuoco d'artificio. Alla mezzanotte che porta dal 29 al 30 gennaio, la Premier League ha visto un movimento di denaro di soli 70 milioni di euro: poco più della Serie A, meno di Bundesliga, LaLiga e Ligue 1. E persino del campionato brasiliano.

SOLO 12 MESI FA SESSIONE DA RECORD - Impietoso il paragone con l'anno scorso, dove solo i trasferimenti invernali hanno mosso qualcosa come 842 milioni (12 volte di più dell'attuale mercato). La prima inseguitrice, la Ligue 1, ne aveva spesi 132. La nostra Serie A solo 32. Solamente il Chelsea di Todd Boehly aveva fatto la voce grossa con una sequenza incredibile quanto insensata di sperpero di denaro: 329.5 milioni, con tanto di record di spesa per la Premier League battuto dal trasferimento di un singolo giocatore, Enzo Fernandez per 121 milioni di euro. Tutto questo per portare a un fallimentare 12° posto finale.

IL FPF FRENA (QUASI) TUTTI -Nessuno quest'anno fa follie né vuole farne, nonostante il portafogli sempre pieno delle proprietà. Il già citato Chelsea bulimico di un anno fa non ha scucito un solo milione anche e soprattutto per questioni di Fair Play Finanziario applicato alla sola Premier League. Lo stesso motivo che ha portato alla totale immobilità dell'Everton (già punito di 10 punti) e del Nottingham Forest, altro club deferito. Il Newcastle, nonostante la proprietà più ricca al mondo, sa già di aver virtualmente sforato i parametri e deve rientrare delle perdite: se in questa finestra di mercato ha saputo dire no al Bayern per Kieran Trippier, a gennaio partirà almeno un big (Joeliinton e/o Bruno Guimaraes).

DRAGUSIN A OGGI IL PIÙ COSTOSO - Il Manchester City, pur essendo uno dei club più a rischio nelle questioni di FFP ha investito 14 milioni per un campioncino del futuro quale Claudio Echeverri, trequartista 18enne del River Plate che resterà per tutto il 2024 col glorioso club di Buenos Aires. Poco altro, di fatto. Il colpo più costoso lo ha messo a segno il Tottenham con Radu Dragusin per 25 milioni. Spurs che hanno riportato in Premier League anche Timo Werner, in prestito dal Lipsia. Liverpool, Arsenal e Manchester United per motivi diversi non hanno portato novità se non l'addio momentaneo di Sancho ai Red Devils, destinazione Dortmund. Succede così che sul podio degli acquisti più cari ci sia Valentin Barco, ennesimo Under 20 alla corte di Roberto De Zerbi al Brighton: 9.5 i milioni scuciti dai seagulls per strapparlo al Boca Juniors. Tutto qui per ora in una finestra trasferimenti che salvo colpi di scena delle prossime ore passerà alla storia in Inghilterra come uno dei più noiosi di sempre.