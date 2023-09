Anche lo svincolato Sergio Ramos verso l'Arabia: l'Al Ittihad prepara le visite

Sergio Ramos, difensore svincolato dal Psg, sembrerebbe vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita. Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, riferisce le ultime sullo spagnolo su Twitter: "L'Al Ittihad ha preparato le visite mediche per Sergio Ramos la prossima settimana, in attesa del via libera definitivo e della risposta scritta da parte del giocatore. #AlIttihad Proposta di contratto con Ittihad: biennale, clausola rescissoria inclusa".

Al Ittihad have prepared medical tests for Sergio Ramos next week, waiting on his final green light and written answer from player side. 🟡️ #AlIttihad



Ittihad contract proposal: two year deal, break clause also included. pic.twitter.com/QMZwWTnxKK