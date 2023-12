Anche Napoli e Milan su Zirkzee: nel contratto col Bologna c'è una clausola, la cifra

Ora sulle tracce del giocatore ci sono già parecchi top club. In Italia Napoli e Milan su tutti. Ma c'è sempre l'ombra del Bayern Monaco

La più grande rivelazione di questa prima metà di campionato è stata senza dubbio Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese ha trascinato il Bologna in zona Champions League, realizzando ben otto gol e quattro assist tra Serie A e Coppa Italia, e già sta facendo sembrare pochi gli 8 milioni di euro spesi dai felsinei un anno e mezzo fa per acquistarlo dal Bayern Monaco.

Ora sulle tracce del giocatore ci sono già parecchi top club. In Italia Napoli e Milan su tutti. Ma c'è sempre l'ombra del Bayern Monaco, che si è tenuto il 50% del cartellino e potrebbe richiamarlo in Germania per 20 milioni di euro. Questo perché nel contratto di Zirkzee c'è una clausola da 40 milioni: questo, quindi, il prezzo per il Napoli e le altre big. A scriverlo è Calciomercato.com.