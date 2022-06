Anche Ounas non rinnova e va ceduto subito: c'è l'interesse di due club di Serie A

Non solo Fabian e Koulibaly, tra i giocatori in scadenza nel 20123 c'è anche Adam Ounas, reduce da una stagione condizionata da tanti, troppi infortuni

