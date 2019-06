Anche per Karnezis spunta una pretendente: lo vuole un ex azzurro

La situazione portieri in casa Napoli è abbastanza chiara: Alex Meret resterà da primo, David Ospina sarà riscattato per il ruolo di secondo di spessore e Orestis Karnezis si è ormai rassegnato al ruolo di terzo. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, all'estremo difensore greco si sarebbe interessato il Torino, ma ad oggi è molto più probabile una sua permanenza in azzurro.