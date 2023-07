Anche Verratti verso l’Arabia: ha accettato triennale con l'Al-Hilal, chiusura imminente

L'Al-Hilal è piombato da tempo su Marco Verratti: il centrocampista italiano, dopo undici stagioni in Francia, potrebbe decidere di cambiare aria, soprattutto dopo le polemiche del finale della scorsa annata. Il classe '92 fu tra i più contestati dai tifosi parigini, insieme a Neymar e Lionel Messi.

Verratti firmerà un triennale

Per questo motivo, un suo addio sembra essere molto probabile. Si era parlato di un ritorno in Italia, di Liverpool e di Atletico Madrid, ma a spuntarla potrebbe essere proprio l'Al-Hilal, che vuole fare pacchetto completo: gli emissari, atterrati a Parigi qualche giorno fa, avrebbero già convinto l'ex Pescara e la trattativa sarebbe in una fase piuttosto avanzata. Verratti dovrebbe firmare un contratto triennale, la chiusura sembra essere imminente.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🇸🇦 #AlHilal



Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.



Here we go soon — if all goes to plan.