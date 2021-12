Ancora di proprietà del Napoli, Younes può tornare in Italia: il Genoa intensifica i contatti

Danilho Doekhi è un'idea di mercato del Genoa. Il difensore del Vitesse classe '98 è in scadenza di contratto col club olandese e - scrive 'Repubblica' - piace molto al general manager Spors che sta portando avanti anche i contatti per Amin Younes, esterno d'attacco attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte ma di proprietà del Napoli.