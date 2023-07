Ancora viva la pista Adama Traoré: l’entourage l’ha proposto, il Napoli riflette

Lo svincolato Adama Traoré può ripartire dalla Serie A. L'esterno offensivo spagnolo di origini maliane è stato offerto dal suo entourage a Milan, Roma e Napoli. Riflessioni in corso da parte dei club, che per motivi (e moduli) differenti cercano un giocatore di fascia. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

The free agent Adama #Traoré has been offered to #ACMilan, #ASRoma and #Napoli in the last 2 weeks. The italian clubs are reflecting… #transfers