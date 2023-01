Angers ultimo e ha bisogno di soldi: ecco perché cederebbe subito Ounahi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'Angers sarebbe disposta a cedere Ounahi senza alzare il tiro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'Angers sarebbe disposto a cedere Ounahi senza alzare il tiro e senza speculare dopo il Mondiale: "Al mercato non si scherza, ci si gioca un pezzo di sé, e l’Angers, che è ultimo in classifica, almeno ha la possibilità di risistemare i conti, di aggiustare il bilancio e pure la squadra: un’asta, in casi del genere, ci sta di lusso, partendo da una ventina di milioni".