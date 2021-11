Anguissa si sblocca in nazionale e ha già convinto tutti: il Napoli lo riscatterà

E' la stagione della rinascita per André Zambo Anguissa. Il centrocampista classe '95 è tornato tra i punti fermi anche del Camerun, dopo un periodo altalenante anche in nazionale, andando pure a segno ieri per il raddoppio nel 4-0 finale in Malawi, venendo poi risparmiato nella ripresa in vista della sfida decisiva di martedì contro la Costa d'Avorio (prima nel girone, ma soltanto a +1) al pari di tutti i big della formazione.

IL VERO ANGUISSA CHE FU PAGATO 30 MLN

Tutto è partito però dall'intuizione del Napoli e dalla sua scelta di accettare i partenopei in prestito - aspettando con pazienza fino a fine mercato -, a fronte anche di altre proposte forse meno accattivanti ma a titolo definitivo. Anguissa voleva una squadra di vertice, probabilmente scottato dalla scelta fatta quando lasciò Marsiglia (fu pagato 30mln), per il Fulham, dove la sua crescita s'è arrestata complici le difficoltà nell'esprimersi in una squadra sempre in affanno e poi finita per retrocedere.

ORMAI SCONTATO IL RISCATTO

Dopo una prima parte di stagione ad altissimi livelli, integrandosi alla velocità della luce anche nello spogliatoio, non fanno più notizia i rumors sulla volontà del Napoli di riscattarlo. A fine stagione il club partenopeo verserà poco meno di 15mln di euro, una cifra importante nel post-Covid ma persino bassa per la leadership mostrata dal centrocampista. Del resto era nel mirino di Giuntoli e del suo staff proprio dagli anni a Marsiglia, quando si propose tra i centrocampisti più promettenti del panorama internazionale finendo subito per essere fuori dai parametri economici del club.