Annuncio Gazzetta: "Giuntoli ha fatto sapere alla Juve che si libererà dal Napoli"

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Giuntoli alla Juventus entro una settimana? Ho scritto un articolo su questa situazione, perché da ambienti juventini ho saputo che Giuntoli ha assicurato che entro 7 giorni dovrebbe diventare il ds della Juventus. E ha due piani per diventarlo: quello A prevede un incontro liberatorio, con dimissioni, con il Napoli di De Laurentiis. Quello B eventuali azioni legali. Ma anche la Juventus ha un piano B, perché non potrà aspettare in eterno Giuntoli. In via alternativa ha infatti allertato Manna come nuovo ds.