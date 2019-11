Ansa - Il Milan incontra Raiola: avviata la trattativa per Ibrahimovic

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Oggi Mino Raiola è stato a Casa Milan e ha incontrato la dirigenza del Milan, composta da Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Ricky Massara. Argomento principale della conversazione i margini di manovra per portare in rossonero a gennaio Zlatan Ibrahimovic, appena svincolato a 38 anni dai Los Angeles Galaxy e su cui c'è anche l'interesse del Bologna. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti. Raiola nei prossimi mesi dovrà trattare con il Milan anche i rinnovi di contratto di Donnarumma, Bonaventura (in scadenza nel giugno 2020), Suso e Romagnoli, appena entrati nella scuderia del potente procuratore. (ANSA).