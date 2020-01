Ansa - Tonelli-Samp, tutto fatto: domani il difensore sarà a Genova

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Nuovo difensore per la Sampdoria: Lorenzo Tonelli arriva in prestito dal Napoli con una operazione praticamente definita. Il giocatore domani potrebbe essere già a Genova per unirsi alla squadra di Claudio Ranieri. Ritorna in maglia blucerchiata che aveva già indossato nella passata stagione con 19 presenze e 1 gol. E' lui il prescelto dopo le difficoltà per Simon Kjaer dell'Atalanta, adesso c'è da capire se Jeison Murillo accetterà la corte del Galatasaray: i turchi chiedono il prestito, la Sampdoria preferirebbe la cessione a titolo definitivo. E se il colombiano dovesse partire, servirebbe un altro innesto visto che la difesa sarò costretta a rinunciare per tutto il campionato all'infortunato Alex Ferrari. In attacco sondaggio con l'Empoli per il 24enne Antonino La Gumina, si parla di un prestito con diritto di riscatto.(ANSA).