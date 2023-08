Arabia, assalto ai gioielli del Napoli: cifre da capogiro per Zielinski e Osimhen

Le cifre dalla Saudi Pro League per Victor Osimhen sono da capogiro: 35 milioni a stagione dall’Al Hilal per Osimhen

Le cifre dalla Saudi Pro League per i gioielli del Napoli sono da capogiro: 35 milioni a stagione dall’Al Hilal per Osimhen, 15 dall’Al Ahli per Zielinski. Victor e Piotr sono rientrati in gruppo, hanno sostenuto l’allenamento a ritmi blandi nel day after della partita contro l’Augsburg. Su Osimhen De Laurentiis ha alzato il muro, rifiutato una proposta di 120 milioni di euro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.