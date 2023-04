Arda Guler è un predestinato: anche il Napoli segue il classe 2005 più appetito d'Europa

A spuntarla potrebbe essere però il solito Paris Saint-Germain, che sta provando ad anticipare la concorrenza.

Trovare un classe 2005 così, in giro per l'Europa, è un'impresa davvero ardua. Due presenze in Nazionale, 27 stagionali in tutte le competizioni con il Fenerbahce, di cui è già un punto di forza. Arda Guler è già presente e soprattutto futuro del calcio turco: 18 anni compiuti a febbraio, il trequartista ha fatto innamorare mezzo Vecchio Continente con la sua classe. Sei reti e quattro assist sono un bottino straordinario per un ragazzo impiegato per poco meno di 1000 minuti e spiegano, se mai ce ne fosse stato bisogno, perché Napoli, Barcellona e altri grandi club lo seguano da tempo.

A spuntarla potrebbe essere però il solito Paris Saint-Germain, che sta provando ad anticipare la concorrenza. Numero 10 sulle spalle, grande visione di gioco, senso del gol e tecnica sopraffina, Guler è forse ancora troppo "fragile" e ha bisogno di sviluppare il fisico per competere ad alti livelli e imporsi in una squadra piena di stelle. L'ambizione non gli manca di certo e sa dipingere calcio come pochi alla sua età: con quel sinistro "magico", nulla gli sarà precluso.