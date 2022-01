Arrivano smentite da Milano: nessun contatto tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

Negli ultimi giorni uno dei profili maggiormente accostati al Napoli in vista della prossima stagione è quello di Giacomo Raspadori. Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, attraverso il suo account Twitter ha smentito questi rumors di mercato. Al momento non ci sono contatti tra Napoli e Sassuolo per il trasferimento di Raspadori nella prossima stagione.