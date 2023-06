Arriverà almeno un giapponese: Gazzetta svela tre obiettivi dello scouting

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è attento al mercato dei calciatori asiatici, in particolare giapponesi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è attento al mercato dei calciatori asiatici, in particolare giapponesi, anche per questioni legate alla diffusione del brand in contesti dove l’interesse per il calcio è in sensibile ascesa. In difesa restano tra gli obiettivi Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach e Hiroki Ito dello Stoccarda, mentre tra gli esterni d’attacco piace Takefusa Kubo di proprietà della Real Sociedad. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.