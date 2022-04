Arsenal, flop Pepè: pagato 85 mln, può partire a prezzo di saldo

L'avventura di Nicolas Pépé all'Arsenal è in procinto di chiudersi senza che il giocatore abbia ripagato il grande investimento fatto

L'avventura di Nicolas Pépé all'Arsenal è in procinto di chiudersi senza che il giocatore abbia ripagato il grande investimento fatto dai londinesi per acquistarlo dal Lille nel 2019. L'esterno offensivo ivoriano, pagato ben 85 milioni di euro, in questi tre anni ha segnato appena 27 reti in 108 presenze con i Gunners e in estate lascerà il club per provare a rilanciarsi altrove. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror l'Arsenal avrebbe infatti deciso di cederlo a un prezzo di saldo pur di liberarsi del suo ingaggio: basteranno infatti 30 milioni di euro per acquistare il cartellino del classe '96.