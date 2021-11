Arsenal pronto a svendere Pepe: bastano 30 mln di euro

Che flop per Nicolas Pepe all'Arsenal. Secondo quanto riportato dai media inglesi, l'Arsenal è disposto a cedere l'attaccante, che era stato a un passo dal Napoli, per soli 30 milioni di euro. Il calciatore era stato acquistato dai Gunners dal Lille per la cifra record di 80 miloioni, ma non ha mai convinto a pieno la dirigenza del club londinese.