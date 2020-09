Arteta mette Gabriel in panchina e l'Arsenal crolla, il Liverpool si impone 3-1

Duro colpo per l'Arsenal, sconfitto alla terza giornata di campionato contro il Liverpool: i gunners hanno subito una sonora sconfitta, 3-1 che ha visto gli ospiti andare avanti in avvio con Lacazette, salvo farsi ribaltare con le reti di Manè, Robertson e Jota nel finale. Panchina, la prima stagionale, per l'ex obiettivo azzurro Gabriel, scelta di Arteta che evidentemente non ha pagato.