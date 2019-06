As - Accordo con Raiola per Lozano: il suo arrivo non esclude James Rodriguez

Il Napoli non molla né James Rodriguez né Lozano. Stando a quanto riferisce As il club azzurro ha raggiunto un accordo con Mino Raiola per Lozano: contratto da 4 milioni. Il pressing sul calciatore del Psv, però, non esclude l’arrivo di James Rodriguez. Mirko Calemme, corrispondente italiano del quotidiano spagnolo, spiega che l’eventuale acquisto del messicano non esclude l’arrivo del calciatore del Real Madrid.